Déambulation nocturne en son et lumière : « Les remparts de l’histoire »

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le samedi 18 septembre à 21:30

### Suivez les Troubadours du Troisième Millénaire pour assister à ce spectacle historique. **« Les remparts de l’histoire ! »** Un spectacle interactif le long des remparts de l’illustre cité, animé de son, de lumière, de projections, de saynètes de théâtre et d’artifices . Un voyage dans le temps entre invasion des barbares, attaque de la poterne de la Brèche ou arrivée triomphale de Charles Quint à lueur des flambeaux ! 70 Figurants – Chevaux- Artifice Proposée par la ville de Bazas – Réalisé et présenté par les Troubadours du Troisième Millénaire.

Gratuit. Entrée libre. Départ devant la cathédrale à 21h30.

Suivez les Troubadours du Troisième Millénaire pour assister à ce spectacle historique. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 30 place de la Cathédrale, 33430 Bazas

2021-09-18T21:30:00 2021-09-18T23:30:00

