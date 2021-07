Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Déambulation Nautilus Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Tout juste descendus du Nautilus, sous-marin légendaire, d'étranges voyageurs déambuleront dans les rues de Saint-Malo : des méduses sur échasse et d'étranges argonautes… Un premier passage à 11h Intra-Muros et à partir de 16h dans Rothéneuf +33 2 99 81 20 59 https://www.ville-saint-malo.fr/

Détails Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Lieu Saint-Malo Adresse Rothéneuf Intra-Muros Ville Saint-Malo