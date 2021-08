Déambulation musico-théâtrale “La fanfare des trois Monsieurs” dans le site abbatial et le centre bourg Site Abbatial, 18 septembre 2021, Nouaillé-Maupertuis.

Déambulation musico-théâtrale “La fanfare des trois Monsieurs” dans le site abbatial et le centre bourg

le samedi 18 septembre à Site Abbatial

### Trois musiciens fantasques et élégants chantent, jouent, et déclament un hymne à la vie qui coince, gratte et s’agite. Ils déambulent au son d’une musique originale et acoustique ponctuée d’embardées textuelles intempestives. Parcours entre site abbatial et centre-bourg, à travers rues, ruettes et sentiers urbains. Avec : • Emmanuel Vergnaud auteur compositeur – comédien/musicien – soubassophone • Pascal Peroteau comédien/musicien – saxophone soprano • Philippe Blanc comédien/musicien – grosse caisse, percussions

Gratuit. Durée : 40min. Rdv : devant le jardin d’inspiration médiévale. Animation soumise aux règles sanitaires en vigueur

Site Abbatial 32-34 rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis Vienne



