Accompagnez les élèves du chœur de jeunes, des polyphonies et de la classe de culture musicale du Conservatoire de Bordeaux au gré de leur flânerie au musée. Ils vous feront découvrir les mystères des œuvres qu’ils auront choisies. En écho au bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, trente-cinq élèves interprèteront Rosa Bonheur, chanson faisant partie de l’œuvre mélodique Portraits du passé, Héritiers du futur de la compositrice bordelaise Sally Galet.

Tarif : entrée du musée. Sans réservation dans la limite des places disponibles

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T14:30:00;2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T16:00:00

