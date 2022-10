Déambulation musicale Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Déambulation musicale

Cour des tanneurs et île Luxembourg Reichshoffen

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-04 19:00:00





Bas-Rhin Dans le cadre de Reichshoffen, Ville de Lumières. Sonnez Haut-Bois résonnez Musette… Cette déambulation musicale dans le parc propose de l’inattendu, autour d’un répertoire de Noël alsacien et plus loin, pour découvrir ou se souvenir, pour fredonner ou écouter cette musette du Berry ou la cornemuse du Centre France. Pendant cette balade dans le temps, des interludes seront proposés sous le chapiteau au son d’un Psatérion, autre instrument ancien très présent dans notre région. [REICHSHOFFEN, VILLE DE LUMIÈRES] Déambulation musicale autour d’un répertoire de Noël alsacien et plus loin, pour découvrir ou se souvenir, pour fredonner ou écouter. Interludes sous le chapiteau au son d’un Psatérion (instrument ancien de notre région). +33 3 88 80 89 30 Reichshoffen

