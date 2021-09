Jargeau Sous la halle Jargeau Déambulation musicale piano-vélo Sous la halle Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Sous la halle, le mercredi 29 septembre à 14:00

Déambulation musicale originale proposée par le duo “Yestoday”, pendant le marché hebdomadaire. Venez rencontrer les commerçants du marché et du centre-ville. Animations pendant le marché hebdomadaire pour venir à la rencontre des commerçants du marché. Sous la halle Sous la halle, Jargeau Jargeau

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00

