En résidence à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le musicologue Eric de Visscher propose un parcours à voir et à écouter dans la Galerie des Peintures murales et des Vitraux, où les visiteurs seront guidés par les interventions de trois musiciennes : Eléonore Lemaire (soprano, Paris), Youmna Saba (voix et oud, Beyrouth) et Matilde Meireles (sons ambiants et électroniques, Oxford). Séances à 19h et 20h30 Durée : 45 minutes Rendez-vous dans le hall Trocadéro 15 minutes avant la déambulation.

Accès libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

La Cité de l’architecture & du patrimoine ouvre largement ses portes pour la Nuit européenne des musées avec des propositions d’activités variées pour tous. Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris Paris

