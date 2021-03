Saint-Maixant Domaine de Malagar Gironde, Saint-Maixant Déambulation musicale Domaine de Malagar Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Déambulation musicale Domaine de Malagar, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saint-Maixant. Déambulation musicale

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Domaine de Malagar Gratuit sur inscription

Découverte du parc de Malagar aux sons et aux rythmes des élèves de l’école de Musique de Bruges et des étudiants du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine Domaine de Malagar Centre François Mauriac, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Saint-Maixant Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T16:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Maixant Autres Lieu Domaine de Malagar Adresse Centre François Mauriac, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Ville Saint-Maixant