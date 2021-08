Murol Musée des peintres de l'école de Murol Murol, Puy-de-Dôme Déambulation musicale “Debussy” Musée des peintres de l’école de Murol Murol Catégories d’évènement: Murol

Puy-de-Dôme

Déambulation musicale “Debussy” Musée des peintres de l’école de Murol, 18 septembre 2021, Murol. Déambulation musicale “Debussy”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des peintres de l’école de Murol

Visite libre du musée avec un fond musical sur des airs de Debussy.

Pass sanitaire valide obligatoire, gratuité pour tous.

Visite libre du musée avec fond musical. Musée des peintres de l’école de Murol Parc du Prélong Murol, Murol Murol Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Murol, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée des peintres de l'école de Murol Adresse Parc du Prélong Murol, Murol Ville Murol lieuville Musée des peintres de l'école de Murol Murol