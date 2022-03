Déambulation musicale dans les jardins Jardin du musée de l’Ancien Évêché Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Jardin du musée de l’Ancien Évêché, le samedi 4 juin à 14:00

La partition de César Geoffray, Suite de sons et de couleurs pour piano, sera interprétée à plusieurs reprises par quatre instrumentistes du Conservatoire de Grenoble dans la cour et le jardin du musée.

Entrée libre

En partenariat avec le conservatoire de Grenoble dans le cadre de l’exposition “Vivre le cubisme à Moly-Sabata” Jardin du musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

