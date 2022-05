Déambulation musicale dans les jardins avec “Suck Da Head” Le jardin de l’École Couture-sur-Loir Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir

Loir-et-Cher

Déambulation musicale dans les jardins avec “Suck Da Head” Le jardin de l’École, 5 juin 2022, Couture-sur-Loir. Déambulation musicale dans les jardins avec “Suck Da Head”

Le jardin de l’École, le dimanche 5 juin à 14:00

Suck Da Head, c’est un Brass Band de 10 à 14 musiciens, amoureux du style Second Line, musique originaire de la Nouvelle-Orléans, révélant une musique exigeante, généreuse, exaltée. [[https://youtu.be/yqn22ZJu5MQ](https://youtu.be/yqn22ZJu5MQ)](https://youtu.be/yqn22ZJu5MQ)

Tarif libre au chapeau

Déambulez librement dans les jardins du village avec Suck Da Head en fond sonore Le jardin de l’École 3 Ruelle des Écoles 41800 Couture-sur-Loir Couture-sur-Loir Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher Autres Lieu Le jardin de l'École Adresse 3 Ruelle des Écoles 41800 Couture-sur-Loir Ville Couture-sur-Loir lieuville Le jardin de l'École Couture-sur-Loir Departement Loir-et-Cher

Le jardin de l'École Couture-sur-Loir Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couture-sur-loir/

Déambulation musicale dans les jardins avec “Suck Da Head” Le jardin de l’École 2022-06-05 was last modified: by Déambulation musicale dans les jardins avec “Suck Da Head” Le jardin de l’École Le jardin de l'École 5 juin 2022 Couture-sur-Loir Le jardin de l'École Couture-sur-Loir

Couture-sur-Loir Loir-et-Cher