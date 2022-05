Déambulation musicale dans les jardins avec “La Vaginale” Le jardin de l’École Couture-sur-Loir Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir

Loir-et-Cher

Déambulation musicale dans les jardins avec “La Vaginale” Le jardin de l’École, 4 juin 2022, Couture-sur-Loir. Déambulation musicale dans les jardins avec “La Vaginale”

Le jardin de l’École, le samedi 4 juin à 14:00 Tarif libre au chapeau

Dans le cadre de la première édition du festival Les Jardin’ales, venez déambuler tout en écoutant La Vaginale, la fanfare de médecine de Tours, au répertoire varié et entrainant ! Le jardin de l’École 3 Ruelle des Écoles 41800 Couture-sur-Loir Couture-sur-Loir Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher Autres Lieu Le jardin de l'École Adresse 3 Ruelle des Écoles 41800 Couture-sur-Loir Ville Couture-sur-Loir lieuville Le jardin de l'École Couture-sur-Loir Departement Loir-et-Cher

Le jardin de l'École Couture-sur-Loir Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couture-sur-loir/

Déambulation musicale dans les jardins avec “La Vaginale” Le jardin de l’École 2022-06-04 was last modified: by Déambulation musicale dans les jardins avec “La Vaginale” Le jardin de l’École Le jardin de l'École 4 juin 2022 Couture-sur-Loir Le jardin de l'École Couture-sur-Loir

Couture-sur-Loir Loir-et-Cher