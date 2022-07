Déambulation musicale : chant folk

2022-08-14 11:00:00 – 2022-08-14 13:00:00 Déambulation musicale de 11h-13h dans la rue Lafayette.

Au programme : Sylvain Loisel (chant folk)

