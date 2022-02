déambulation musicale avec Steam Punk Batucada Place du cap Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

déambulation musicale avec Steam Punk Batucada Place du cap, 26 février 2022, Menton. déambulation musicale avec Steam Punk Batucada

Place du cap, le samedi 26 février à 15:00

un groupe composé des percussionnistes, explorateurs des musiques et passionnés de rythmes endiablés très variés, en style steampunk. Un spectacle de rue, énergique et tourbillonnant. déambulation dans la rue piétonne, esplanade des sablettes, parvis du musée cocteau

entrée libre

déambulation musicale Place du cap Place du Cap, 06500 Menton Menton Vieille Ville Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Place du cap Adresse Place du Cap, 06500 Menton Ville Menton lieuville Place du cap Menton Departement Alpes-Maritimes

Place du cap Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

déambulation musicale avec Steam Punk Batucada Place du cap 2022-02-26 was last modified: by déambulation musicale avec Steam Punk Batucada Place du cap Place du cap 26 février 2022 Menton Place du cap Menton

Menton Alpes-Maritimes