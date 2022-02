déambulation musicale avec le Golden Brass Band Marché des Halles Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

déambulation musicale avec le Golden Brass Band Marché des Halles, 26 février 2022, Menton. déambulation musicale avec le Golden Brass Band

Marché des Halles, le samedi 26 février à 10:30

une des meilleures fanfares de rue d’Italie avec filles et garcons qui jouent la meilleure musique mondiale et italienne rue piétonne – halles municipales – esplanade musée cocteau

entrée libre

déambulation musicale Marché des Halles Quai de Monléon Menton Centre Ville Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Marché des Halles Adresse Quai de Monléon Ville Menton lieuville Marché des Halles Menton Departement Alpes-Maritimes

Marché des Halles Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

déambulation musicale avec le Golden Brass Band Marché des Halles 2022-02-26 was last modified: by déambulation musicale avec le Golden Brass Band Marché des Halles Marché des Halles 26 février 2022 Marché des Halles Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes