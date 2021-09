Déambulation musicale au château – JEP 2021 Lourdes, 17 septembre 2021, Lourdes.

Déambulation musicale au château – JEP 2021 2021-09-17 18:30:00 – 2021-09-17 LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes Hautes-Pyrénées

Découvrez nos instruments traditionnels des Pyrénées dont quelques flûtes anciennes, conservées au Musée.

Dans l’après-midi, deux classes pourront bénéficier d’une médiation culturelle « découverte du site en musique ». Régis LATAPIE, Benjamin BOUYSSOU et Clément ROUSSE animeront trois ateliers pour découvrir quelques instruments traditionnels des Pyrénées : la Flûte à trois trous et son tambourin à cordes, le Clarin (haut bois des bergers) et l’accordéon diatonique. Les musiciens proposeront à l’issue des ateliers un concert.

A 18h30, sur le même schéma que les deux séances de l’après-midi, la proposition sera faite à tout public.

Libre participation. Pass sanitaire obligatoire.

Dans le cadre du Centenaire du Musée pyrénéen et à l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Festival de musique sacrée de Lourdes organise, en partenariat avec le Château fort, une Déambulation musicale le vendredi 17 septembre 2021 à partir de 18h30.

+33 5 62 42 37 37

Découvrez nos instruments traditionnels des Pyrénées dont quelques flûtes anciennes, conservées au Musée.

Dans l’après-midi, deux classes pourront bénéficier d’une médiation culturelle « découverte du site en musique ». Régis LATAPIE, Benjamin BOUYSSOU et Clément ROUSSE animeront trois ateliers pour découvrir quelques instruments traditionnels des Pyrénées : la Flûte à trois trous et son tambourin à cordes, le Clarin (haut bois des bergers) et l’accordéon diatonique. Les musiciens proposeront à l’issue des ateliers un concert.

A 18h30, sur le même schéma que les deux séances de l’après-midi, la proposition sera faite à tout public.

Libre participation. Pass sanitaire obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par