DÉAMBULATION MOLIÈRE EN LANGUEDOC Montpellier, 4 mai 2022, Montpellier.

DÉAMBULATION MOLIÈRE EN LANGUEDOC Montpellier

2022-05-04 – 2022-05-04

Montpellier Hérault

Retrouvez les illustres personnages de Molière dans les scènes cultes de son œuvre, à travers une visite guidée théâtralisée.

Sur une place ensoleillée, au détour d’une rue, au pied d’une fontaine, dans une cour ombragée faites-vous surprendre et embarquer au temps de Molière grâce à la faconde et les péripéties de ces plus illustres personnages.

Costumes d’époque, masques, accessoires, tout est réuni pour reconstituer le quotidien du XVIIème siècle.

Des joutes verbales, des fourberies, des combats à l’épée, le répertoire de Molière revisité pour le plus grand plaisir des grands comme des petits !

Réservation bientôt disponible.

contact@ot-montpellier.fr +33 4 67 60 60 60 https://www.montpellier-tourisme.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-14 par OT MONTPELLIER