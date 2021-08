Le Passage Le Passage 38490, Le Passage Déambulation lyrique Le Passage Le Passage Catégories d’évènement: 38490

Le Passage

Déambulation lyrique Le Passage, 21 août 2021, Le Passage. Déambulation lyrique 2021-08-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-21 Château du Passage 2 route de Virieu

Le Passage 38490 Le Passage Isère Restitution finale de fin de stage lepassageclassicfestival@gmail.com +33 6 17 93 76 51 dernière mise à jour : 2021-05-29 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: 38490, Le Passage Autres Lieu Le Passage Adresse Château du Passage 2 route de Virieu Ville Le Passage lieuville 45.52315#5.51758