Médiathèque des 4C, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Une déambulation insolite, entre visite guidée et jeu de piste. Des sous-sols aux réserves anciennes, la médiathèque n’aura plus de secrets pour vous !

Nombre limité de places.

Médiathèque des 4C 7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:00:00

