Déambulation littéraire dans les collections Le Château fort et son musée Pyrénéen Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Nuit des musées

Déambulation littéraire dans les collections Le Château fort et son musée Pyrénéen, 14 mai 2022 21:00, Lourdes. Nuit des musées Déambulation littéraire dans les collections Le Château fort et son musée Pyrénéen Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

Dans le cadre de sa résidence de création au Musée pyrénéen, suivez Lune Vuillemin dans une déambulation littéraire dans les collections.

Dans le cadre de sa résidence de création au Musée pyrénéen, suivez la jeune autrice Lune Vuillemin dans une déambulation littéraire dans les collections illustrant la vie dans les Pyrénées.

Renseignement et réservation au 05 62 42 37 37 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Le château fort et son musée Pyrénéen

© OT Lourdes-GP photos http://www.chateaufort-lourdes.fr Free entry Saturday 14 May, 21:00

The castle and its Pyrenean museum OT Lourdes-GP photos En el marco de su residencia de creación en el Museo Pirenaico, siga a la joven autrice Lune Vuillemin en una caminata literaria en las colecciones que ilustran la vida en los Pirineos.

Información y reserva al 05 62 42 37

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00 25 rue du fort, 65100 Lourdes, Occitanie, France 65100 Lourdes Occitanie

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes, Nuit des musées Autres Lieu Le Château fort et son musée Pyrénéen Adresse 25 rue du fort, 65100 Lourdes, Occitanie, France Ville Lourdes

Le Château fort et son musée Pyrénéen Lourdes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Déambulation littéraire dans les collections Le Château fort et son musée Pyrénéen 2022-05-14 was last modified: by Déambulation littéraire dans les collections Le Château fort et son musée Pyrénéen Le Château fort et son musée Pyrénéen 14 mai 2022 21:00 Hautes-Pyrénées nuit musées Lourdes nuit musées

Lourdes