Le Château fort et son musée Pyrénéen, le samedi 14 mai à 21:00

Dans le cadre de sa résidence de création au Musée pyrénéen, suivez la jeune autrice Lune Vuillemin dans une déambulation littéraire dans les collections illustrant la vie dans les Pyrénées. Renseignement et réservation au 05 62 42 37 37 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

