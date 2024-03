Déambulation libre dans la musée Musée départemental de préhistoire Le Grand-Pressigny, samedi 18 mai 2024.

Déambulation libre dans la musée Visite libre des collections Samedi 18 mai, 18h00 Musée départemental de préhistoire

Musée départemental de préhistoire Château du Grand Pressigny 37350 Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 90 20 http://www.prehistoiregrandpressigny.fr Le musée de la Préhistoire offre un riche panorama de la Préhistoire en Touraine et met l’accent sur ce qui a fait l’originalité de la région pressignienne durant la préhistoire et sa renommée depuis le 19e siècle.

Le silex dit « du Grand-Pressigny » y est à l’honneur, dans sa dimension géologique, technique, économique et sociale. Les caves lui sont consacrées et présentent ses caractéristiques pétrographiques et l’intelligence de l’homme qui, dès le Paléolithique moyen, avec l’homme de Néandertal, a su en comprendre et exploiter les particularités.

La galerie présente les cultures qui se sont succédé en Touraine, depuis le Paléolithique moyen, il y a environ 100 000 ans, jusqu’à la disparition du silex au profit du bronze, 1000 à 2000 ans avant notre ère.

Le nouveau bâtiment propose une histoire illustrée du château et des angles d’approche variés sur la pratique de l’archéologie et les grands questionnements qui sont les siens. Depuis Tours, sortie A10 Ste-Maure de Touraine puis la Celle St-Avant et Descartes

