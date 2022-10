Déambulation : les lutins de Noël, 16 décembre 2022, .

Déambulation : les lutins de Noël



2022-12-16 16:00:00 – 2022-12-16 19:00:00

« Les lutins de Noël » créent des moments uniques et festifs qui font briller les yeux des enfants et des parents. Avec leur orgue de barbarie, ils déambulent entre les passants et enchantent les rues de chansons de Noël, de légendes d’hiver et d’apparitions de papillotes pour que la magie de Noël soit au rendez-vous. Et ils expliquent enfin aux enfants pourquoi le Père Noël ne peut pas toujours amener tous les cadeaux de la liste, pourquoi les lutins ne sont pas toujours habillés en rouge et vert ou encore comment le Père et la Mère Noël se sont rencontrés…! CaRToN Compagnie.

