Déambulation : le Piano-Manège

Venez découvrir et profiter de ce manège suspendu pour petits et grands rêveurs. Perché à 4 mètres de haut, un piano fait tourner au rythme de ses valses des mobiles-nacelles : tuba, soubassophone, trompette, mini piano. Vos enfants sont invités à prendre place et à se laisser bercer le temps d'un voyage poétique. Le Piano-Manège renoue avec la tradition du manège de rue à poussée humaine et musique live.

