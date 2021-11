Sélestat Sélestat 67600, Sélestat Déambulation : Ladies Moon Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: 67600

Sélestat

Déambulation : Ladies Moon Sélestat, 4 décembre 2021, Sélestat. Déambulation : Ladies Moon Sélestat

2021-12-04 – 2021-12-04

Sélestat 67600 2 dames mystérieuses transportées par des lunes illuminées sont accompagnées par un personnage au sol. A 15h45 sur la place Kubler et alentours, à 17h45 sur la place d’Armes et alentours. Déambulation de 2 dames mystérieuses transportées par des lunes illuminées et d’un personnage au sol 2 dames mystérieuses transportées par des lunes illuminées sont accompagnées par un personnage au sol. A 15h45 sur la place Kubler et alentours, à 17h45 sur la place d’Armes et alentours. Sélestat

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 67600, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat