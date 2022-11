Déambulation « la Parade Amoureuse » de la Cie Remue-Ménage, Arts de rue Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Déambulation « la Parade Amoureuse » de la Cie Remue-Ménage, Arts de rue Landerneau, 11 décembre 2022, Landerneau. Déambulation « la Parade Amoureuse » de la Cie Remue-Ménage, Arts de rue

Centre-ville Église Saint-Thomas Landerneau Finistère Église Saint-Thomas Centre-ville

2022-12-11 17:30:00 – 2022-12-11 19:00:00

Église Saint-Thomas Centre-ville

Landerneau

Finistère Au départ du quartier Saint-Thomas, une horde de cerfs et de biches se prête à d’étonnantes danses. Une rencontre improbable et unique dans le dédale de nos rues qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles histoires d’amour. Spectacle proposé en partenariat avec l’Atelier Culturel, la Ville de Landerneau et l’Association des commerçants Landerneau Boutiques. contact@atelier-culturel.fr +33 2 98 21 61 50 Église Saint-Thomas Centre-ville Landerneau

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Landerneau Finistère Église Saint-Thomas Centre-ville Ville Landerneau lieuville Église Saint-Thomas Centre-ville Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Déambulation « la Parade Amoureuse » de la Cie Remue-Ménage, Arts de rue Landerneau 2022-12-11 was last modified: by Déambulation « la Parade Amoureuse » de la Cie Remue-Ménage, Arts de rue Landerneau Landerneau 11 décembre 2022 Centre-ville Église Saint-Thomas Landerneau Finistère Finistre landerneau

Landerneau Finistère