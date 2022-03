Déambulation instructive contre le changement climatique L’azur Gardens et Parc “Naturel émoi” Rioux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rioux

Déambulation instructive contre le changement climatique L’azur Gardens et Parc “Naturel émoi”, 3 juin 2022, Rioux. Déambulation instructive contre le changement climatique

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à L’azur Gardens et Parc “Naturel émoi” Entrée : 2€, gratuit pour les enfants. Sans inscription.

Présentation d’aménagements et végétaux capables de résister aux modifications du climat L’azur Gardens et Parc “Naturel émoi” 2, et 4, rue de Chez Chabot, 17460 Rioux, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rioux Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rioux Autres Lieu L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" Adresse 2, et 4, rue de Chez Chabot, 17460 Rioux, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Ville Rioux lieuville L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" Rioux Departement Charente-Maritime

L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" Rioux Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioux/

Déambulation instructive contre le changement climatique L’azur Gardens et Parc “Naturel émoi” 2022-06-03 was last modified: by Déambulation instructive contre le changement climatique L’azur Gardens et Parc “Naturel émoi” L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" 3 juin 2022 L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" Rioux Rioux

Rioux Charente-Maritime