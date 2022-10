Déambulation humoristique : les Gnomides

Déambulation humoristique : les Gnomides, 3 décembre 2022, . Déambulation humoristique : les Gnomides



2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 19:00:00 Dans leurs costumes rouges et verts, coiffés d’extravagants bonnets, deux irrésistibles gnomides transportent une malle mystérieuse. « Allez !!! Une, deux, une, deux, une… ». Nos deux compères arrivent pour conter de belles histoires de « gnomes » sur un air d’accordéon. Tom Pouce et le Petit Poucet sont revisités avec beaucoup d’humour dans une mise en scène utilisant l’art clownesque et la manipulation d’objet, évoquant parfois l’univers du dessin animé. Deux êtres bien sympathiques…à rencontrer absolument ! Déambulation humoristique de deux « Gnomides » utilisant art clownesque et manipulation d’objet…à rencontrer absolument ! dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville