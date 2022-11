Déambulation humoristique : les Artventuriers

2022-11-26 15:00:00 – 2022-11-26 19:00:00 Les Artventuriers est une troupe hétéroclite issue de divers métiers du spectacle : clowns, animateurs, visuels de cabarets, comédiens, musiciens, chanteurs… des saltimbanques qui allient leurs compétences au service du rire. Ils interprètent des sketchs interactifs basés sur de grands visuels et des personnages décalés, intégrant les réactions du public et y répondant en semi-improvisation.

