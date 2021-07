Reims Parc de Champagne Marne, Reims Déambulation historique au parc Parc de Champagne Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Déambulation historique au parc Parc de Champagne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Reims. Déambulation historique au parc

le samedi 18 septembre à Parc de Champagne Gratuit.

Conférence déambulatoire anecdotico-historique de trois-quarts d’heure à travers le Parc de Champagne et découverte d’une exposition, avec Christophe Henrion, professeur d’histoire du sport. Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud, 51100 REIMS Reims Marne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00

Parc de Champagne Adresse 10 Avenue du Général Giraud, 51100 REIMS Ville Reims