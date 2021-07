Port-Lesney Pont de PORT-LESNEY Jura, Port-Lesney Déambulation guidée autour de quatre sites remarquables Pont de PORT-LESNEY Port-Lesney Catégories d’évènement: Jura

Port-Lesney

Déambulation guidée autour de quatre sites remarquables Pont de PORT-LESNEY, 18 septembre 2021, Port-Lesney. Déambulation guidée autour de quatre sites remarquables

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pont de PORT-LESNEY

Découvrez les ponts et la rivière La Loue, le moulin et l’atelier hydroélectrique, le relais château Hôtel Germigney et la maison vigneronne Edgar Faure. **A noter** : Déambulation d’environ 1,5 km à l’intérieur du village. Durée: 2h Découvrez les sites remarquables du lieu lors d’une petite balade Pont de PORT-LESNEY 39330 PORT-LESNEY Port-Lesney Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Port-Lesney Autres Lieu Pont de PORT-LESNEY Adresse 39330 PORT-LESNEY Ville Port-Lesney lieuville Pont de PORT-LESNEY Port-Lesney