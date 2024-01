Déambulation gourmande autour de la truffe : Domaine du Monribot Ligré, dimanche 4 février 2024.

Situé aux confins du Poitou et de la Touraine, au cœur du berceau de la trufficulture, rendez-vous au domaine du Baron de la Truffe, puis à 12h30, une parenthèse gastronomique et très, très gourmande autour de la truffe avec le Chef Jean-Marie Gervais à l’Auberge du Val de Vienne, à Sazilly.87 EUR.

2 Rue des Hautes Cours

Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire terredegastronomie@gmail.com

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04



