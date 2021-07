DÉAMBULATION – GARÇON LA NOTE ! Le Pouliguen, 11 août 2021, Le Pouliguen.

DÉAMBULATION – GARÇON LA NOTE ! 2021-08-11 19:00:00 – 2021-08-11 23:00:00

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Les serveurs nous avaient manqués … Ces deux là sont musiciens et tout droit sortis des cafés parisiens. Guitare et contrebasse à la main, tabliers gris à la taille, ils vous proposent des chanson à la carte. Selon le menu que vous choisirez, le duo vous servira sur un plateau des reprises aussi illustres que savoureuses. Ce spectacle acoustique se veut un véritable moment d’échange et de partage. A déguster sans modération.

accueil@mairie-lepouliguen.fr +33 2 40 15 08 08 http://www.lepouliguen.fr/

