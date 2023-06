Animation en déambulation – Lous Crabots Déambulation : Forum et place Castille Seignosse, 18 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Retrouvez le groupe folklorique « Lous Crabots » de Semisens, en déambulation au Penon, entre le Forum et la place Castille à Seignosse Océan.

A 21h.

Animation musicale traditionnelle, danse et déambulation sur échasses.

Gratuit..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 22:00:00. .

Déambulation : Forum et place Castille

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join the « Lous Crabots » folklore group from Semisens, as they wander around the Penon, between the Forum and Place Castille in Seignosse Océan.

At 9pm.

Traditional musical entertainment, dancing and stilt-walking.

Free admission.

Acompañe al grupo folk « Lous Crabots » de Semisens en su paseo por el Penon, entre el Forum y la Place Castille de Seignosse Océan.

A las 21:00 h.

Música tradicional, baile y zancos.

Entrada gratuita.

Treffen Sie die Folkloregruppe « Lous Crabots » aus Semisens auf einer Wanderung durch den Penon, zwischen dem Forum und dem Place Castille in Seignosse Océan.

21 Uhr.

Traditionelle musikalische Unterhaltung, Tanz und Umzug auf Stelzen.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Seignosse