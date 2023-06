Animation en déambulation – Batucada brésilienne Déambulation : Forum et place Castille Seignosse, 28 juillet 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Spectacle en déambulation au Penon, entre le Forum et la place Castille à Seignosse Océan, à 21h.

Découvrez la batucada brésilienne, dont la musique provient de percussions traditionnelles du Brésil. Rythme et énergie seront au rendez-vous.

Gratuit..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 22:00:00. .

Déambulation : Forum et place Castille

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Strolling show at Le Penon, between the Forum and Place Castille in Seignosse Océan, at 9pm.

Discover the Brazilian batucada, whose music is based on traditional Brazilian percussion. Rhythm and energy are the order of the day.

Free admission.

Espectáculo itinerante en Le Penon, entre el Forum y la plaza Castille de Seignosse Océan, a las 21:00 h.

Descubra la batucada brasileña, cuya música se basa en los instrumentos de percusión tradicionales de Brasil. Ritmo y energía están a la orden del día.

Entrada gratuita.

Walking Show im Penon, zwischen dem Forum und dem Place Castille in Seignosse Océan, um 21 Uhr.

Entdecken Sie die brasilianische Batucada, deren Musik von traditionellen brasilianischen Perkussionsinstrumenten herrührt. Rhythmus und Energie werden Sie erleben.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Seignosse