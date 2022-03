Déambulation forestière Musée départemental des Peintres de Barbizon Barbizon Catégories d’évènement: Barbizon

Déambulation forestière

le samedi 14 mai à Musée départemental des Peintres de Barbizon



Des comédiens de la Compagnie Chauffe-Brûle emmènent le public sur des chemins forestiers à la sortie de Barbizon avec un dialogue emmaillé de poésie et d’informations forestières. Ils rencontrent divers personnages dont une barbizonaise ayant connu le Père Ganne et les peintres, un témoin des brigands d’un autre temps et de l’attaque d’une diligence, une marionnette à l’image de Némorosa, l’une des légendes de la forêt, mais aussi Robert-Louis Stevenson qui parcourut en tous sens la forêt et peut-être d’autres encore. Cette déambulation joyeuse fera découvrir la poésie de la nature et tous ces illustres personnages qui ont fait de Barbizon un foyer de l’art. Lieu de rendez-vous : 1 Grande rue (devant le Bobo Club) – Durée : 0h45 Sur les chemins forestiers avec la Compagnie Chauffe-Brûle Musée départemental des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue 77630 Barbizon Barbizon Seine-et-Marne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

