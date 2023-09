Tri Cycles Air Déambulation – festival de Loire Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Si on vous dit « Tata Yoyo » , « La danse des canards » ou encore » Le lion est mort ce soir » , vous nous dites : périmé ? Has been ? Démodé ? Au rebut ?

Et bien non ! Si vous voulez avoir la chance de redécouvrir toutes ces musiques recyclées, venez à nos tri-cycles avec votre déchet (papiers, plastiques, belle-mère, etc.).

Jeté dans la bonne poubelle, vous aurez le privilège de tourner la roue afin de redonner vie à une chanson périmée.

Mauvaise poubelle : pas grave, il faudra la chanter et même, pourquoi pas, la danser !

Déambulation – festival de Loire quai de Loire, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T10:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T23:00:00+02:00

