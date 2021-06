Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Déambulation – Fanfare Molokoye Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, le mercredi 18 août à 21:00

Les six musiciens de Molokoye renouent avec la tradition des fanfares créoles en rendant hommage aux musiques qui rythment les îles, des Caraïbes à l'Océan Indien, et ce depuis les années 50 : biguine, mazurka, merengue, zouk antillais, kompa haïtien, séga ou encore maloya. Un répertoire aux saveurs tropicales qui provoque une irrésistible envie de danser !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T21:00:00 2021-08-18T07:00:00

