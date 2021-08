Nantes Maison de quartier, Loire-Atlantique, Nantes Déambulation et spectacle “les Costard’s frangins Maison de quartier, Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Déambulation et spectacle "les Costard's frangins
Maison de quartier,, le mercredi 25 août à 16:45

Maison de quartier,, le mercredi 25 août à 16:45

Fraterie étonnante et touchante ! Sur un fil entre poésie et absurde, ces 2 artistes funambules et jongleurs nopus proposent une balade “artisanale et rurale”, accompagnés de 3 musiciens teintés d’accordéon, de tuba et de guitare sur des airs roots-rock-reggae !

gratuit

Artistes funambules et jongleurs accompagnés de musiciens
Maison de quartier, 52 rue du Breil, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T16:45:00 2021-08-25T18:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-08-25T16:45:00 2021-08-25T18:00:00