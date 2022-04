Déambulation et découverte des monuments commémoratifs à la lumière de flambeaux Morsbronn-les-Bains Morsbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Déambulation et découverte des monuments commémoratifs à la lumière de flambeaux Morsbronn-les-Bains, 5 août 2022, Morsbronn-les-Bains.

2022-08-05 17:30:00 – 2022-08-05 22:00:00

Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin Morsbronn-les-Bains Les troupes se préparent pour la future bataille, sans savoir que celle-ci aurait lieu le lendemain. Le bivouac se monte sur les hauteurs du village chacun s’affaire. Retrouvez cette effervescence ainsi que les monuments commémoratifs de 1870 qui jalonnent le village, mis en valeur, le temps d’une marche nocturne aux flambeaux. Déambulation libre de 17h30 à 22h, visite guidée à 17h30 (à destination des enfants) et à 20h30 (tout public). Restauration. Déambulation libre, visites guidées pour les enfants et pour tout public à la découverte du village et de ses monuments commémoratifs de 1870 à la lumière de flambeaux. +33 3 88 09 30 18 Les troupes se préparent pour la future bataille, sans savoir que celle-ci aurait lieu le lendemain. Le bivouac se monte sur les hauteurs du village chacun s’affaire. Retrouvez cette effervescence ainsi que les monuments commémoratifs de 1870 qui jalonnent le village, mis en valeur, le temps d’une marche nocturne aux flambeaux. Déambulation libre de 17h30 à 22h, visite guidée à 17h30 (à destination des enfants) et à 20h30 (tout public). Restauration. Morsbronn-les-Bains

