Déambulation et concert Le Bagad Sonerien Lann-Bihoué Luc-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

Déambulation et concert Le Bagad Sonerien Lann-Bihoué Luc-sur-Mer Calvados

Le Jeudi 6 juin 2024 , le Bagad Sonerien Lann-Bihoué, l’un des plus célèbres bagads de Bretagne, vous fera vibrer au son des bombardes, binious et percussions.

Programme :

16h à 19h Déambulation sur la place du Petit Enfer, la digue et la rue de la mer puis concert dans le Parc de la Baleine.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir la culture bretonne et d’assister à un spectacle haut en couleurs et en émotions.

Événement gratuit et ouvert à tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 16:00:00

fin : 2024-06-06 19:00:00

Place du Petit-Enfer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

L’événement Déambulation et concert Le Bagad Sonerien Lann-Bihoué Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-08 par Calvados Attractivité