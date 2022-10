DEAMBULATION ENTRE TERRE ET VIN – APRES LES VENDANGES Saint-Jean-de-Fos, 22 octobre 2022, Saint-Jean-de-Fos.

DEAMBULATION ENTRE TERRE ET VIN – APRES LES VENDANGES

Saint-Jean-de-Fos Hrault

2022-10-22 – 2022-10-23

Saint-Jean-de-Fos

Hrault

Atelier de Lydie Carbou, Le Comptoir des Oxydes. Potière céramiste, objets utiliraires et décoratifs.

207 route d’Aniane, 06 10 41 68 42.

Cherryl Taylor, raku et terre vernissée. 06.95.28.22.34.

Marie-Laure Vivien, grès utilitaire et raku. 04 67 57 77 02 – 06 12 03 21 47

Caroline Perrin, porcelaine utilitaire, décorative et bijoux (06 14 34 08 82) avec Le Domaine Mas Conscience, domaine viticole au coeur des Terrasses du Larzac à Saint-Jean-de-Fos, 06 76 78 56 14.

Maison des potiers, 12 route d’Aniane.

Christophe Ribereau-Gayon, sculptures en argile sur lesquelles ils aposent d’autres éléments et Le Domaine Alexandrin, créé par Alexandra et Jérôme Hermet en 2006. Leurs vignes se situent à Saint-Jean-de-Fos sur deux types de sol : des gravettes et de l’argilo-calcaire.

7 avenue du Monument, 06 20 19 48 68 – 06 87 54 07 42.

Atelier de Béatrice Constans, travaille autour la faïence blanche culinaire avec un décor graffité.

16, rue de l’Horloge, 06 70 49 29 61.

Galerie A. Tempera Beatrix Hansemann, sculpture, objets décoratifs et utilitaires et peintures. Ouvert aux familles et enfants elle propose une exposition sur le thème des champignons « Ballade en foret automnale ».

10, rue des écoles Laïques, 06 74 50 06 62 – 04 67 20 07 43.

Atelier de Catherine Cotonian-Moiroux, faïences utilitaires et décoratives, d’insirations méditerranéennes avec Le domaine Fons Sanatis, créé par Benoît Braujou à Saint-Jean-de-Fos qui travaille ses vignes dans un soucis de la nature.

37, rue des écoles Laïques, 04.67.57.37.13 – 06.80.28.13.29.

Un vigneron chez un potier, voilà le concept!

Déambulez dans les ruelles de Saint-Jean-de-Fos à la rencontres d’artistes potiers et de nos vignerons locaux. Dégustations de vins, découvertes d’échoppes et d’objets en tout genre. Originaux et authentiques ces moments de partages et de rencontres vous proposeront des expériences insolites autour du vin.

OTI Saint Guilhem le désert – Vallée de l’Hérault

Saint-Jean-de-Fos

dernière mise à jour : 2022-10-04 par