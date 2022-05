Déambulation en forêt Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes Nohèdes Catégories d’évènement: Nohèdes

Venez dans la réserve naturelle de Nohèdes pour découvrir le shinrin yoku (ou bain de forêt): la connexion à la nature et la découverte de cet espace protégé à travers les sens. Une marche lente et en silence pour s’approcher du milieu naturel autrement, pour se laisser envelopper par l’ambiance forestière et se laisser guider pour goûter le moment présent, sans se préoccuper de rien d’autre que le bien être dans la nature. Information et réservation : 06 41 24 08 89

2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T17:00:00;2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T17:00:00

