Déambulation en compagnie du jardinier en chef du domaine national du château de Pau Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Pau, samedi 1 juin 2024.

Déambulation en compagnie du jardinier en chef du domaine national du château de Pau Déambulation dans le parc 1 et 2 juin Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Gratuit, sur réservation, nombre limité de places disponibles, bien se chausser et prévoir des vêtements de pluie si crachin. Annulation si intempérie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Déambulation dans le parc

Le regard du jardinier en chef

Promenade dans le parc et les jardins avec le jardinier en chef du Domaine national du château de Pau : il contera l’histoire des jardins, leurs usages, leur entretien, la labellisation « Jardins remarquables » et le classement Natura 2000.

Le port de vêtements et de chaussures adaptés à la météo et à la marche en milieu naturel est fortement recommandé.

Annulation en cas d’intempérie.

Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l'immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon.

Superficie : 22 ha.

