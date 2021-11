Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Déambulation échassiers lumineux – Noël à Bergerac Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Déambulation échassiers lumineux – Noël à Bergerac Bergerac, 12 décembre 2021, Bergerac. Déambulation échassiers lumineux – Noël à Bergerac Bergerac

2021-12-12 – 2021-12-12

Bergerac Dordogne Déambulation d’échassiers lumineux avec la Gargouille » les elfes, les enfants de la forêt » à 15h30 et à 18h. Déambulation d’échassiers lumineux avec la Gargouille » les elfes, les enfants de la forêt » à 15h30 et à 18h. +33 5 53 74 66 66 Déambulation d’échassiers lumineux avec la Gargouille » les elfes, les enfants de la forêt » à 15h30 et à 18h. © M DELBOS MAIRIE BERGERAC

Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Ville Bergerac lieuville Bergerac