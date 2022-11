Déambulation du Père-Noël

Déambulation du Père-Noël, 11 décembre 2022, . Déambulation du Père-Noël



2022-12-11 – 2022-12-11 Le Père Noël déambulera dans tout le marché de Noël à la rencontre des enfants sages.

Sous réserve de conditions climatiques favorables. Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants sages.

(Sous réserve de météo favorable) dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville