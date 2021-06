Saint-gondon Place de l'Eglise,Saint-Gondon Saint-Gondon Déambulation du Nouveau Coq de l’Eglise de Saint-Gondon Place de l’Eglise,Saint-Gondon Saint-gondon Catégorie d’évènement: Saint-Gondon

Avis à la population! Le Maire et son conseil vous invite à déambuler dans les rues du village afin d’y montrer le nouveau coq du clocher qui sera remis en place pour des décennies en veillant sur chacun des Gondulfiennes et Gondulfiens. Venez nombreux accueillir et fêter ce beau symbole , fierté de nos villages Français. Tout au long du parcours, une urne sera disponible pour récolter des dons au profit des couvreurs, selon la tradition, cette généreuse action, permet d’exaucer tous les voeux…. Déambulation du Nouveau Coq de l’Eglise de Saint-Gondon Place de l’Eglise,Saint-Gondon Place de l’Eglise, Saint-gondon Saint-gondon

