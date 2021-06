Audierne Audierne Audierne, Finistère Déambulation du Bagad de Beuzec Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Déambulation du Bagad de Beuzec Audierne, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Audierne. Déambulation du Bagad de Beuzec 2021-07-31 19:00:00 – 2021-07-31 20:15:00

Audierne Finistère Pour sa première démonstration 2021, le Bagad de Beuzec effectuera une déambulation exceptionnelle dans Audierne. +33 2 98 70 08 47 http://www.bagad-cercle-beuzeg.bzh/ Pour sa première démonstration 2021, le Bagad de Beuzec effectuera une déambulation exceptionnelle dans Audierne. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Autres Lieu Audierne Adresse Ville Audierne lieuville 48.02313#-4.53893