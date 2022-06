Déambulation, dégustation de sirops de la Gloriette, 8 juillet 2022, .

2022-07-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-02 18:00:00 18:00:00

Il fait bien trop chaud pour travailler… Et si vous veniez découvrir les sirops de la Gloriette fabriquées avec les plantes du potager. Pour nous dénicher, vous avez juste à trouver la charrette et son parasol. Nos deux barmans Thomas et Corentin vous offrirons avec plaisir une dégustation des sirops du moment.

