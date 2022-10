Déambulation de Noël : les Porteurs de lumière

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17 17:30:00 Issus du pays des songes, ces personnages célestes dansent avec la nuit et répandent autour d’eux des poussières d’étoiles. Porteur de lumière, et porteur d’espoir, naît de l’obscurité un ballet de planète et de constellations. Leurs costumes délicatement illuminés enchantent petits et grands. Déambulation de personnages célestes qui dansent avec la nuit et répandent autour d’eux des poussières d’étoiles dernière mise à jour : 2022-10-21 par

